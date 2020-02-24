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В полиции заявили, что водитель умышленно направил машину на людей в Фолькмарзене

В то же время речи о теракте не идет
Описание
© Uwe Zucchi/dpa via AP

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Водитель умышленно направил автомобиль на группу людей на карнавале в германском городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), но речь о теракте не идет. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель полиции.

"Мы не считаем происшедшее терактом", - приводит его слова агентство DPA. В то же время в полиции подчеркнули, что речь, судя по всему, идет "об умышленном деянии".

По данным газеты Bild, в инциденте пострадали около 30 человек, в том числе дети. По предварительным данным, погибших нет.

Инцидент произошел около 16:30 мск. По словам очевидцев, водитель серебристого автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на людей и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился.

Полиция ФРГ сейчас допрашивает подозреваемого. Как пишет портал Focus Online, речь идет о 29-летнем местном жителе, гражданине Германии.

Череда февральских карнавалов на западе Германии традиционно собирает сотни тысяч участников. На 24 февраля в этом году пришелся праздник Розенмонтаг, который отмечается в первый день недели за 48 дней до пасхального воскресенья.

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Германия
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