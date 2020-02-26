Пострадавший в ДТП с наездом на группу пешеходов в Петербурге умер в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Один из четырех пострадавших в ДТП на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге, где автомобиль наехал на группу пешеходов, умер в больнице, сообщили ТАСС в городском комитете по здравоохранению.

"Мужчина, который был в крайне тяжелом состоянии, скончался утром в больнице", - сказала представитель комитета.

Она добавила, что еще одна женщина, которую доставили с места аварии в больницу, была отправлена на амбулаторное лечение, ее не госпитализировали. Еще двое подростков, пострадавших в аварии, находятся в удовлетворительном состоянии.

Авария произошла во вторник на Дунайском проспекте, где столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар и сбил четырех человек: женщину, пожилого мужчину и двух подростков в возрасте 12 и 14 лет. С места аварии всех пострадавших забрали врачи скорой помощи.