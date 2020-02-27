Прокуратура обжаловала решение суда об освобождении по УДО экс-главы ФСИН Реймера

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Прокуратура подала жалобу на условно-досрочное освобождение бывшего главы ФСИН РФ Александра Реймера, осужденного за мошенничество, так как он не возместил ущерб в рамках приговора по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

"Калининградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал в апелляционном порядке решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера. В июне 2017 года приговором Замоскворецкого районного суда Москвы бывший директор ФСИН России признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, ущерб от его неправомерных действий в настоящее время не возмещен. Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство Реймера и принял решение об условно-досрочном освобождении", - сказали в прокуратуре, подчеркнув, что до решения суда по жалобе надзорного ведомства Реймер будет оставаться в исправительном учреждении.

Бывший руководитель ФСИН Александр Реймер (занимал должность в 2009-2012 годах) был арестован 31 марта 2015 года, в тот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, он присвоил 2,7 млрд рублей бюджетных средств при закупке ведомством электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом.

Двое других фигурантов дела - бывший заместитель главы ФСИН Николай Криволапов и экс-директор ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов - получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. 3 мая 2018 года Криволапов был досрочно освобожден. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с осужденных свыше 2,2 млрд рублей.