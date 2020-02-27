В Пензе возбудили дело об убийстве после исчезновения знакомой фигурантов дела "Сети"

ПЕНЗА, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения жительницы Пензы Екатерины Левченко. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по Пензенской области.

21 февраля издание "Медуза" в своем материале сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым. Местонахождение Левченко до настоящего времени не известно. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами дела террористической организации "Сеть".

"Следственными органами СК РФ по Пензенской области инициирована передача из органов внутренних дел имеющихся материалов о розыске Екатерины Левченко, в целях установления всех обстоятельств произошедшего принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко ушла из квартиры на улице Островского в Пензе.

Как отметили в пресс-службе следственного управления СК, ранее в следственные подразделения управления СК РФ по региону сообщения об исчезновении Левченко не поступали. "В рамках расследования уголовного дела будут отработаны все возможные версии произошедшего", - говорится в сообщении.