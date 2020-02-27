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Суд в Евпатории арестовал депутата горсовета по подозрению в вымогательстве

Он останется под стражей до 25 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Евпаторийский городской суд в четверг арестовал до 25 апреля депутата городского совета, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщается на сайте суда.

В среду пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону сообщала, что 41-летний депутат Евпаторийского городского совета и его помощница задержаны по подозрению в вымогательстве, возбуждено уголовное дело.

"Депутату Евпаторийского городского совета судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в совершении преступления предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что депутат арестован до 25 апреля 2020 года.

По версии следствия, депутат и его 48-летняя помощница подозреваются в вымогательстве. Деньги в размере 1 млн рублей за нераспространение дискредитирующей информации вымогались у руководства фирмы, которая осуществляла благоустройство пляжа Уютненского сельского поселения Сакского района. В ходе проведенных обысков по местам жительства и в рабочих кабинетах задержанных изъята информация, представляющая интерес для следствия.

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