Источник: Boeing с трещиной на лобовом стекле благополучно сел во Внуково

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 777, в пятницу утром вылетевший из Шереметьево в Бангкок и вернувшийся в Москву из-за трещины на лобовом стекле, совершил успешную посадку в аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. На борту лайнера находились более 190 пассажиров и 14 членов экипажа.

Борт авиакомпании "Россия" рейсом Москва - Бангкок около 07:55 мск вылетел из Шереметьево. Когда самолет находился в воздушном пространстве Казахстана, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле. Пилоты приняли решение вернуться в Москву и совершить посадку во Внуково, где он будет осмотрен техниками. Пассажирам предоставят резервный борт.