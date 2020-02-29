Врачи пришили кисть подростку, пострадавшему в ДТП с автобусом в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Подросток, находящийся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Ульяновской области, прооперирован и находится в реанимации. Об этом в субботу сообщила ТАСС пресс-секретарь Ульяновской областной детской клинической больницы Ксения Ракитанская.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что в аварии пострадали 10 человек. По информации прокуратуры региона, госпитализировали пять детей и сопровождавшую их женщину.

"Мальчику оторвало кисть, операцию провели. Сейчас он находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ульяновской области, консультации удаленно дает доктор Леонид Рошаль. "Губернатор разговаривал по телефону с Леонидом Михайловичем. Обсудили состояние каждого пострадавшего ребенка. Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии оказывает методическую помощь Ульяновской областной детской клинической больнице", - сказала собеседница агентства.

Автобус, попавший в ДТП, не является рейсовым и принадлежит футбольному клубу "Нефтяник", который базируется в рабочем поселке Новоспасское Ульяновской области. По предварительной информации властей, водитель автобуса не справился с управлением, в результате автобус опрокинулся в кювет.

Движение на участке дороги не затруднено. В Ульяновской области утром и ночью шел снег. ДТП произошло в условиях сильного гололеда.