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В Подмосковье возбудили дело после гибели отца и ребенка на соревнованиях внедорожников

Инцидент произошел в деревне Марьино Богородского городского округа. В мужчину и трехлетнюю девочку отлетел порвавшийся буксировочный трос

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и его трехлетней дочери от удара разорвавшегося автомобильного буксировочного троса. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужичине и его трехлетней дочери (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - сообщили в управлении.

1 марта в деревне Марьино Богородского городского округа во время соревнований внедорожников при буксировке застрявшего джипа оторвался трос и отлетел в проходивших мимо мужчину и его дочь. Пострадавшие умерли на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины и девочки.

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