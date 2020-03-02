Мать, напавшая на ребенка в Казани и пытавшаяся покончить с собой, находится в реанимации

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Мать, которая пыталась убить своих детей 1 марта, находится в реанимации. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по республике, 1 марта в квартире одного из домов в Казани 33-летняя женщина ранила двоих сыновей 2012 года рождения, после чего пыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок умер на месте, второго госпитализировали.

"Состояние [ребенка] стабильное, ему вчера сделали операцию, а сегодня его переводят в отделение. [Матери] тоже провели операцию, она находится в реанимации, состояние - стабильно тяжелое", - сказала собеседница агентства.

Следственные органы возбудили уголовное дело по "в" ч.2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), ч.3 ст.30 п "а, в" ч.2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц").