Соучастник экс-министра финансов Подмосковья пойдет под суд по делу о хищении

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Суд в Москве рассмотрит уголовное дело о хищении 1 млрд рублей в отношении бывшего гендиректора Ипотечной корпорации Подмосковья Дмитрия Демидова - соучастника бывшего министра финансов области Алексея Кузнецова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" Дмитрия Демидова. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Демидов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Как полагает следствие, с февраля по июль 2007 года обвиняемый в составе организованной группы, созданной бывшим министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым, похитил более 1 млрд рублей, которые предназначались для строительства жилья в Подмосковье. В ходе расследования Демидов признал вину.

16 декабря прошлого года Басманный суд Москвы приговорил Кузнецова к 14 годам колонии общего режима, признав его виновным по делу о хищении свыше 14 млрд рублей.