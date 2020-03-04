Воспитатель детсада в Подмосковье, где дети отравились средством против грызунов, уволена

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Воспитателя детского сада в Воскресенске, где пятерых детей госпитализировали с отравлением веществом для уничтожения грызунов, уволили после инцидента. Заведующему детсадом объявлен выговор, сообщили в среду ТАСС в Управлении образования Воскресенского округа.

"По данному случаю проводится проверка. Воспитатель, допустивший данный инцидент, уволен за халатность. Заведующему детским садом объявлен выговор", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили ТАСС, что пятеро детей были госпитализированы из детского сада в Воскресенске с отравлением веществом для уничтожения грызунов. Им провели промывание желудка, их жизни ничего не угрожает. Дети находятся на амбулаторном лечении. По факту отравления начата доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.