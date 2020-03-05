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Сорвавшийся при восхождении на Эльбрус альпинист погиб

Ранее об инциденте спасателям сообщила группа из Краснодарского края, которая также шла на вершину горы

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Спасатели обнаружили альпиниста, сорвавшегося при восхождении на Эльбрус, без признаков жизни. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"Спасатели обнаружили тело альпиниста, который сорвался сегодня при восхождении на Эльбрус, без признаков жизни", - сказал представитель отряда. В настоящее время тело погибшего спускают на поляну Азау, где передадут представителям правоохранительных структур. О личности погибшего ничего не сообщается.

ЧП произошло в четверг утром. На склоне Эльбруса на высоте около 5,2 тыс. м над уровнем моря при восхождении на гору сорвался альпинист. Сигнал тревоги поступил в МЧС от группы из Краснодарского края, которая также шла на вершину.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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