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Суд приговорил экс-главу "Водоканала" Ставрополя к восьми годам колонии за взяточничество

Ему также назначили штраф в размере 22 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы бывшему руководителю МУП "Водоканал" города Ставрополя за получение взятки. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления СК РФ.

"Приговором суда Евлахову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 22 млн рублей, а также с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 12 лет", - говорится в сообщении.

Бывший директор муниципального унитарного предприятия признан виновным в получении взятки. По данным следствия и суда, с февраля по август 2017 года руководитель требовал от представителей коммерческой организации взятку за согласование ввода в эксплуатацию водовода. В результате он получил права на водовод и камеру врезки на сумму свыше 4 млн рублей. Как сообщалось, Евлахов был арестован в октябре 2017 года.

Теги
РоссияСтавропольский край
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