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Открытое горение в здании спортшколы в Химках ликвидировано

Пожару присвоили повышенный ранг сложности

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании школы бокса в Химках. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"В 23:55 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Вечером в пятницу в трехэтажном здании в Химках, где находится школа бокса, начался пожар. Возгорание произошло на втором этаже, ему был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. В результате пожара обрушилась крыша здания, а также перекрытия между вторым и третьим этажами, была угроза обрушения первого этажа. В 22:05 пожарным удалось локализовать горение на площади 1,5 тыс. кв. метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

По данным из открытых источников, по указанному адресу (ул. Репина, 6) находится частный боксерский клуб "Химки", который работает с 2008 года.

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