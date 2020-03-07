Открытое горение в здании спортшколы в Химках ликвидировано

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании школы бокса в Химках. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"В 23:55 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Вечером в пятницу в трехэтажном здании в Химках, где находится школа бокса, начался пожар. Возгорание произошло на втором этаже, ему был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. В результате пожара обрушилась крыша здания, а также перекрытия между вторым и третьим этажами, была угроза обрушения первого этажа. В 22:05 пожарным удалось локализовать горение на площади 1,5 тыс. кв. метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

По данным из открытых источников, по указанному адресу (ул. Репина, 6) находится частный боксерский клуб "Химки", который работает с 2008 года.