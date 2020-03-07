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Суд отпустил под домашний арест бывшего заммэра Назрани

Его задержали в ноябре 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий

МАГАС, 7 марта. /ТАСС/. Магасский районный суд изменил на домашний арест меру пресечения бывшему заместителю главы администрации Назрани Руслану Оздоеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий, в результате чего 24 млн рублей из бюджета были выведены на счета сторонних фирм. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решением суда Руслану Оздоеву изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказали в суде.

В ноябре 2019 года Оздоев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2017 году между администрацией Назрани и одним из госпредприятий был заключен фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода с бурением артезианских скважин, но работы не были выполнены, однако 24 млн рублей бюджетные средства были выведены на счета сторонних организаций.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

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