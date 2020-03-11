Полиция Казахстана задержала пять человек после беспорядков в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН, 11 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали пять человек после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель Генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев.

"По кордайским событиям задержаны пять человек. Двое из них по факту хулиганства - избиению взрослого человека. Есть задержанные по факту неповиновения сотрудникам полиции. Это широко освещалось в СМИ. По остальным случаям - по фактам поджога, по фактам убийства проводится расследование, по-моему, еще задержания не производили, потому что там материалов и видео-материалов много", - рассказал Дембаев, отвечая на вопрос о количестве задержанных после беспорядков.

Он отметил, что подозреваемые по ряду дел пока не установлены в связи с тем, что сотрудникам правоохранительных органов нужно просмотреть необходимые видеоматериалы.

Ранее начальник следственного комитета МВД Казахстана Санжар Адилов сообщил, что по фактам массовых беспорядков расследуют более 120 уголовных дел, из них 11 дел - по статье "Убийство".