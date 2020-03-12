Обвиняемого в растрате экс-губернатора Ивановской области перевели под домашний арест

"Басманный районный суд Москвы только что отправил Павла Алексеевича [Конькова] на домашний арест по месту жительства", - сказала она.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, подозреваемый в хищении порядка 700 млн рублей, по решению суда переведен из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.

По словам адвоката, защита настаивала на изменении меры пресечения Конькова на домашний арест, залог или подписку о невыезде с личным поручительством двух депутатов Госдумы. По данным адвоката, у Конькова хронический диабет тяжелой формы, он ежедневно вынужден колоть себе по 150 единиц инсулина.

Конькова задержали в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции 31 мая прошлого года, затем его отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора до 30 июля, а позже продлевал этот срок. 27 января суд продлил Конькову срок содержания в СИЗО до 30 апреля.

Коньков проходит по делу вместе с управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным, также задержанным в июне 2019 года в Воронеже. Дело в отношении Конькова и Гришина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока неустановленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо".