Трех фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии не выпустили из СИЗО

Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста трем фигурантам уголовного дела о покушении в 2019 году на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд в среду отклонил апелляционные жалобы обвиняемых Иссы Накастхоева, Магомеда Чаниева и Закре Полонкоева на продление в отношении них меры пресечения в виде ареста. Без удовлетворения также оставлены жалобы их защитников", - сказал собеседник агентства.