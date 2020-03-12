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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

Трех фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии не выпустили из СИЗО

Таким образом, суд оставил жалобу защиты подозреваемых без удовлетворения
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Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста трем фигурантам уголовного дела о покушении в 2019 году на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд в среду отклонил апелляционные жалобы обвиняемых Иссы Накастхоева, Магомеда Чаниева и Закре Полонкоева на продление в отношении них меры пресечения в виде ареста. Без удовлетворения также оставлены жалобы их защитников", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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