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В Подмосковье женщина пострадала в результате падения дерева из-за ветра

Инцидент произошел в Коломне

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Женщина получила травму в результате падения дерева из-за шквалистого ветра в Коломне. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

"На улице Гагарина на женщину упало дерево. Она госпитализирована в городскую больницу", - сказал собеседник агентства. Всего в Подмосковье ветер повалил почти 80 деревьев.

Шквалистый ветер обрушился и на Москву. От него в столице погиб мужчина, на машину которого упало дерево. Еще двое госпитализированы - мужчина и девушка. На мужчину упала ветка дерева, на девушку рекламный щит возле торгового центра "Петровский" в Новогирееве. Всего в Москве повалено более 120 деревьев.

По факту гибели человека проверку проводят следователи московского управления СК.

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Россия
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