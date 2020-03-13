МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Один человек погиб во время урагана в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования семье погибшего", - написал мэр.

Он также попросил быть граждан осторожными, не выходить на улицу без веского повода.

"Повышенный уровень опасности в городе продолжает действовать. Все службы города работают в режиме чрезвычайной готовности", - заключил Собянин.

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