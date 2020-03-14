Уголовное дело возбудили после разлива мазута в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разлива мазута при разгерметизации емкости на топливном складе в Находке на юге Приморского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Разлив мазута произошел в Находке 14 марта в 01:05 по местному времени (13 марта в 18:05 мск) при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. По данным МЧС, площадь разлива мазута составила порядка 1 га.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю по факту разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело <…> В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по предотвращению разлива мазута при эксплуатации цистерны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, виновных в произошедшем, размера ущерба, причиненного окружающей среде, а также причин и обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

По данным следствия, резервуар использовался КГУП "Примтеплоэнерго". В результате ЧП произошло загрязнение мазутом водного объекта и береговой полосы озера Соленое.