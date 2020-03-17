Осужденного за коррупцию экс-мэра Владивостока отправили в колонию в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Бывшего главу администрации Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного на 15 лет лишения свободы за коррупционные преступления, отправили в колонию в Спасском районе Приморского края. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Высоцкий.

"По моей информации, Игорь Пушкарев отправился в колонию №33 в Спасском районе Приморья", - сказал Высоцкий.

В январе 2020 года Пушкарева доставили в СИЗО Владивостока из Москвы, откуда по видеосвязи он принимал участие в рассмотрении гражданского иска Генпрокуратуры к нему и его компаниям группы "Востокцемент" на 1,4 млрд рублей (сумма иска была уменьшена в процессе рассмотрения с 3,2 млрд рублей). 6 марта Советский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела, брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Судом установлено, что в период с 2009 по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.