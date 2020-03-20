Вице-председателя горсовета Петрозаводска арестовали по подозрению во взяточничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 марта. /ТАСС/. Петрозаводский суд арестовал заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом журналистам по итогу заседания сообщил адвокат депутата Валерий Хилькевич.

В четверг следователи возбудили уголовное дело в отношении Матвеева по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору"). Его обвиняют в получении более 2 млн рублей за пособничество в даче разрешений на строительство среднеэтажных жилых домов в Петрозаводске в период с 2018-го по 2019 год.

"Суд поместил моего подзащитного под стражу на срок 1 месяц и 28 дней", - сказал Хилькевич, добавив, что обжалует данное решение.

Судья Екатерина Хомякова принимала решение о мере пресечения для депутата Петросовета в открытом режиме, однако журналистов не пропустили дальше зоны контроля при входе в суд из-за ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса.