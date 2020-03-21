Убивший жену и ее родителей москвич мог совершить преступление из-за нервного срыва

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Мужчина, убивший жену и ее родителей в квартире на севере Москвы, страдал депрессией и мог совершить преступление из-за нервного срыва. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

По словам источника, мужчина работал в аудиторской фирме, жена вместе с детьми временно переехала к родителям. "Ее муж накануне приехал к ним. До этого он не спал три ночи. У него была депрессия, развились панические атаки. Теща ему сделала успокоительный укол, и он уснул. Когда проснулся, решил, что его хотят убить, взял нож и убил им жену и ее родителей", - рассказали в правоохранительных органах.

Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в ночь на 21 марта в квартире дома на Волоколамском шоссе мужчина нанес ножом множественные удары супруге 1982 года рождения и ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. Они погибли на месте. В это время в квартире находились дети, которых он не тронул.

После убийства мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело.