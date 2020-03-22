Погибший пилот разбившегося в НАО вертолета являлся его владельцем

ТАСС, 22 марта. Разбившийся в субботу в Ненецком автономном округе (НАО) вертолет Bell-206, принадлежал управлявшему им индивидуальному предпринимателю. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

"Вертолет принадлежал самому пилоту", - сказали в ведомстве, добавив, что владелец сам управлял машиной.

Частный вертолет вылетел из Нарьян-Мара к метеостанции на мысе Константиновский в субботу в 10:05. В 10:35 поступила информация о его крушении, сообщили в региональном управлении МЧС. Пилот погиб, находившаяся на борту пассажирка выжила и доставлена в окружную больницу. Женщина находится в реанимации "состояние стабильно тяжелое", сообщил ТАСС начальник департамента здравоохранения администрации НАО Сергей Свиридов.

Как сообщили ТАСС в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС), в момент происшествия погода в районе крушения вертолета была относительно спокойной. "На утро погода была хорошая: ветер 5 м/с, видимость 20 км", - сказал замначальника управления Алексей Бараков.

Он добавил, что разбившийся вертолет выполнял частный рейс. "Рейсов в этот день Севгидромет [на метеостанцию] не заказывал. Ни людей, ни продукты доставлять не планировали. Женищина не является сотрудником метеостанции и Севгидромета. Никого не отправляли. Наши сотрудники не летели, снабжение не планировали, это был частный рейс", - сказал он.

В связи с крушением вертолета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ближайшим рейсом к месту происшествия вылетят сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК, сообщили ТАСС в ведомстве, добавив, что пока версии причин аварии вертолета не называются.