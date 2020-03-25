На судне "Восток-2" в Охотском море сохраняется задымление

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 марта. /ТАСС/. На судне "Восток-2" рыболовецкого колхоза "Восток-1", которое загорелось в Охотском море во вторник недалеко от поселка Октябрьский на Камчатке, сохраняется задымление и видны проблески пламени. В настоящий момент судно тушит спасательный буксир "Преданный". Об этом ТАСС сообщил начальник отдела экономической безопасности компании Петр Пронь.

Пожар на судне "Восток-2" возник ночью во вторник. Очаг возгорания находился в цеху рыбообработки судна. После того, как члены экипажа заметили пожар, к "Восток-2" отправилось судно-спасатель. Все 23 члена экипажа были эвакуирован, никто не пострадал.

"Сейчас на борту судна сохраняется задымление, иногда проблескивает пламя. "Восток-2" тушит спасательный буксир. О причинах пожара нам пока ничего неизвестно", - рассказал ТАСС Петр Пронь.

Он добавил, что после того, как судно потушат, оно будет отбуксировано в порт Петропавловска-Камчатского. О дальнейший планах компании по его использованию не сообщается.