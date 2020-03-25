{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело историка Олега Соколова

Защита историка Соколова планирует просить суд о домашнем аресте для него

По словам адвоката, престарелые родители обвиняемого тяжело больны и требуют постоянного ухода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, намерена просить суд выпустить его под домашний арест, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.

На эту тему
Что известно о деле историка Соколова

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета находится в московском СИЗО "Бутырка".

"Защита будет ходатайствовать об избрании домашнего ареста по адресу жительства родителей, поскольку его престарелые родители тяжело больны и требуют постоянного ухода", - сказал адвокат.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело и назначил на 27 марта открытое судебное заседание о продлении меры пресечения Соколову. Дата рассмотрения уголовного дела по существу будет назначена после 27 марта.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
Реклама на ТАСС
После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали 15 человек
Всего в двух автомобилях находились 17 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС