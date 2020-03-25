Защита историка Соколова планирует просить суд о домашнем аресте для него

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, намерена просить суд выпустить его под домашний арест, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.

Что известно о деле историка Соколова

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Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета находится в московском СИЗО "Бутырка".

"Защита будет ходатайствовать об избрании домашнего ареста по адресу жительства родителей, поскольку его престарелые родители тяжело больны и требуют постоянного ухода", - сказал адвокат.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело и назначил на 27 марта открытое судебное заседание о продлении меры пресечения Соколову. Дата рассмотрения уголовного дела по существу будет назначена после 27 марта.