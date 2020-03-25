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После ДТП с маршруткой на Ставрополье госпитализировали 15 человек

Всего в двух автомобилях находились 17 человек

ПЯТИГОРСК, 25 марта. /ТАСС/. Пятнадцать человек госпитализировали после аварии с участием легкового автомобиля и пассажирской "Газели" в Ставропольском крае, они доставлены в больницы Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"По уточненным данным, всего в автомобилях находились 17 человек, из которых пострадали 15 человек, все госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава Кабардино-Балкарии ранее сообщили, что в аварии пострадали 16 человек.

По данным ГИБДД, 25 марта около 07:30 мск на 402-м километре федеральной трассы "Кавказ" водитель ВАЗ-21115, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской "Газелью", которая двигалась со стороны Пятигорска в направлении Нальчика. От удара маршрутка несколько раз перевернулась.

Маршрутка осуществляла частную перевозку, всего на момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров. За рулем ВАЗ был 60-летний житель КБР.

Теги
РоссияСтавропольский край
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