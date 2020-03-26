СМИ: обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче признал свою вину

СИДНЕЙ, 26 марта. /ТАСС/. Австралиец Брентон Харрисон Таррант, обвиняемый в совершении нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта 2019 года, признал свою вину. Как сообщила газета The New Zealand Herald , соответствующее заявление он сделал в четверг, обратившись к суду из своей тюремной камеры.

По данным издания, 29-летний австралиец признал свою вину в ходе внеочередного судебного заседания Верховного суда в Крайстчерче, собранного в четверг утром. Сообщается, что обвиняемый не присутствовал в зале заседания и обратился к суду при помощи видеосвязи из своей тюремной камеры. Таррант признал вину по всем предъявленным ему обвинениям и заявил, что он был "единственным стрелком", нападавшим на людей в мечетях.

Судья Кэмерон Мандер признал австралийца виновным по всем пунктам обвинения, включающим терроризм, убийства и покушения на убийства, и заключил его под стражу до 1 мая, когда, как ожидается, будет объявлена дата вынесения приговора. Заседание суда, назначенное на июнь, было отменено. В суде также пояснили, что внеочередное заседание было созвано по просьбе адвокатов Тарранта, которые получили письменное заявление своего подзащитного с ходатайством об изменении даты суда.

Тарранту предъявлены обвинения в 51 убийстве, 39 покушениях на убийство, а также в организации и исполнении террористического акта. Ранее австралиец не признавал себя виновным в инкриминируемых ему деяниях.