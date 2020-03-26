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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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Челябинский губернатор поручил организовать охрану поврежденного взрывом дома

Для эвакуированных жильцов организуют пункты временного размещения

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить охрану имущества граждан пятиэтажного жилого дома, где в четверг произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

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"Жильцы двух подъездов эвакуированы. Губернатор Алексей Текслер поручил главе города организовать работу по определению количества пострадавших, организации пунктов временного размещения людей, а также совместно с ГУ МВД по региону обеспечить охрану имущества граждан в пострадавшем доме", - сказали в пресс-службе.

По словам источника в экстренных службах, эвакуированных разместят в школе № 36.

Как сообщили ТАСС в администрации Магнитогорска, создается штаб, людям будут предоставлены места в пункте временного размещения. "Создается штаб в ближайшей школе. Туда могут обратиться жители двух подъездов. Им предоставят места в ПВР", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о взрыве в газа в жилой пятиэтажке на улице Доменщиков, 19 в Магнитогорске поступило в 17:42 мск. В квартире на втором этаже, по одной из версий, из-за утечки взорвался газ. После этого начался пожар, который охватил балконы квартир, но внутрь помещений не зашел.

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, жилой дом построен в 1974 году, имеет общую площадь всех помещений более 10,3 тыс. кв. м.

В новость внесены изменения (19:44 мск) - добавлена информация о временном размещении эвакуированных.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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