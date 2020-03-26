СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Магнитогорске

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске, где два человека, в том числе ребенок, пострадали, еще двое погибли. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.