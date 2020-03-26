{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Следствие квалифицировало произошедшее как причинение смерти по неосторожности
На эту тему
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Главное

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске, где два человека, в том числе ребенок, пострадали, еще двое погибли. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Основной версией ЧП в Магнитогорске стал взрыв газового баллона при ремонте в квартире
По словам главы города Сергея Бердникова, рабочие занимались установкой натяжных потолков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС