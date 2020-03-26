Всех жителей дома в Магнитогорске, где взорвался газ, разместят в гостиницах

ТАСС, 26 марта. Всех жителей дома в Магнитогорске, где в четверг вечером взорвался газ, а после произошел пожар, разместят в гостиницах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице горадминистрации во " Вконтакте ".

"Все жители дома сегодня будут ночевать в гостиницах "Золотая юрта" и "Европа". Людей, проживающих в доме 19 по улице Доменщиков, ждут в школе, где всех накормят и решат вопрос с дальнейшим размещением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в школе поблизости размещен оперативный штаб, квартиры жильцов будут охраняться.

В видео, опубликованном вместе с сообщением, глава города Сергей Бердников отметил, что 27 марта будет проводиться обследование дома.