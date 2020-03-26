Пожар на месте взрыва газа в доме в Магнитогорске полностью ликвидировали

ТАСС, 26 марта. Специалисты ликвидировали возгорание, которое возникло после взрыва газа в многоквартирном доме в Магнитогорске. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"Объявлена полная ликвидация", - сказали в пресс-службе.

В результате ЧП погибли два человека - женщина и подросток, еще двое пострадали. Из дома были эвакуированы 27 человек, спасен - 31.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре прокуратуры по региону, организована проверка по факту взрыва. "На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов, прокуратурой Челябинской области организована проверка. В настоящее время компетентными органами в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются причины возгорания. Оказание надлежащей помощи жильцам дома, устранение последствий произошедшего находится на личном контроле прокурора области", - сказала собеседница агентства.