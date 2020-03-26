{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

Пожар на месте взрыва газа в доме в Магнитогорске полностью ликвидировали

В результате инцидента погибли два человека, еще двое пострадали

ТАСС, 26 марта. Специалисты ликвидировали возгорание, которое возникло после взрыва газа в многоквартирном доме в Магнитогорске. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На эту тему
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Главное

"Объявлена полная ликвидация", - сказали в пресс-службе.

В результате ЧП погибли два человека - женщина и подросток, еще двое пострадали. Из дома были эвакуированы 27 человек, спасен - 31.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре прокуратуры по региону, организована проверка по факту взрыва. "На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов, прокуратурой Челябинской области организована проверка. В настоящее время компетентными органами в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются причины возгорания. Оказание надлежащей помощи жильцам дома, устранение последствий произошедшего находится на личном контроле прокурора области", - сказала собеседница агентства.

 

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Реклама на ТАСС
В Петербурге бизнесмена Броновского осудили на 10 лет за хищения из бюджета
Он обвиняется в незаконном присвоении 590 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС