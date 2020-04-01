Источник: сообщения о "минировании" семи самолетов в России не подтвердились

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" в среду в России семи самолетов оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Все самолеты проверены, взрывных устройств не найдено. Сообщения о "минировании" не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" в среду пяти самолетов в РФ. Позже в Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" еще двух: - Ульяновск - Москва и Москва - Симферополь.

Также благополучно приземлились "заминированные" самолеты рейсов Красноярск - Москва, Москва - Санкт-Петербург, Москва - Пермь, Москва - Краснодар и Санкт-Петербург - Сочи. Три последних борта подавали сигналы тревоги. Все самолеты совершили штатные посадки. Ни один самолет не менял свой маршрут.

По данным источника в экстренных службах, информация о "минировании" самолетов в Пулково также оказалась ложной. "Проверка [самолетов] завершена, ничего опасного не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что авиаузел в настоящее время работает в обычном режиме.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в среду вечером в Пулково поступила информация о том, что все самолеты, которые находятся на территории аэропорта, якобы заминированы. Сотрудники экстренных служб начали проверку данной информации, для этого из нескольких воздушных судов, готовящихся ко взлету, пришлось высадить пассажиров. Серьезных задержек рейсов из-за инцидента не произошло.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

В новость были внесены изменения (20:11 мск) - добавлены подробности.