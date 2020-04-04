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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Троих пострадавших при взрыве газа в подмосковном доме транспортируют в Москву

Их жизни ничего не угрожает, отметил губернатор Московской области
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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Троих пострадавших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуеве транспортируют в Московский областной научноисследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Об этом сообщил журналистам в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев .

"После взрыва в больницу поступили четверо из обрушившегося подъезда. Я навестил одного из пациентов - он готовится на транспортировку в МОНИКИ. Еще двум пострадавшим сделали первые операции. Сегодня они также будут отправлены в МОНИКИ. Их жизни ничего не угрожает, все необходимые мероприятия врачи приняли", - сказал Воробьев.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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