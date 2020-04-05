Вице-губернатор Рязанской области прибыл на место стрельбы под Рязанью

РЯЗАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков прибыл на место убийства пяти человек в Елатьме, где провел оперативное совещание. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.

"5 апреля по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова вице-губернатор Игорь Греков побывал в поселке Елатьма Касимовского района, где накануне произошла трагедия с пятью погибшими. Он провел оперативное совещание с представителями местных органов власти по вопросам, касающимся этого инцидента. Необходимая организационная помощь со стороны местных властей семьям погибших будет оказана", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в поселке Елатьма Рязанской области мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. По версии следствия, между сторонами произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял находившееся в квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они умерли на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. Сотрудники Следственного комитета России продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.