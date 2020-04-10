Часть заключенных из ИК-15 под Иркутском переведут в больницу другой колонии

ТАСС, 10 апреля. Часть заключенных после бунта в колонии ИК-15 Иркутской области доставят в больницу, расположенную в ИК-6 того же региона. Об этом ТАСС сообщил правозащитник Павел Глущенко, находящийся на связи с сотрудниками местного ГУ ФСИН и заключенными.

"Тех, кто пострадал, переведут в больницу ИК-6 в Иркутской области <...> А часть заключенных временно переведут в СИЗО в том числе для следственных действий", - сказал правозащитник, добавив, что в больницу также переведут заключенных, нанесших себе увечья.

Ранее ТАСС сообщили в ГУ ФСИН по Иркутской области что обстановка в ИК-15 находится под контролем. В настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и СК.

ИК-15 - колония строгого режима. Она была создана в 1952 году. Осужденные в ИК-15 занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.