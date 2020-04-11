Прокуратура Иркутской области взяла на контроль дело о беспорядках в колонии в Ангарске

ТАСС, 11 апреля. Прокуратура Иркутской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о беспорядках в колонии ИК-15 строго режима в Ангарске, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Что известно о бунте заключенных в ангарской колонии

"Прокуратура Иркутской области поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного Следственным управлением СК РФ по Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения)", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону ТАСС сообщили, что ситуация в колонии находится под контролем. На ее территории работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и СК.

ИК-15 - колония строгого режима. Она была создана в 1952 году. Осужденные в ИК-15 занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.