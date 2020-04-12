Пожар на открытой площадке в Тольятти локализовали

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на открытой площадке в Центральном районе Тольятти Самарской области на площади 800 кв. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:40 по местному времени объявлена локализация на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Индустриальная, 8 поступила в 13:14 по местному времени. Прибыв на место, пожарные установили, что горят деревянные поддоны на открытой площадке на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В МЧС отметили, что пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности. В тушении задействованы 77 человек и 27 единиц техники.