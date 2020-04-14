Глава Минюста заявил, что беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне

"Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых правозащитников, которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в массмедиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения", - сообщил министр в интервью "Российской газете".

По его словам, налицо провокация, и ситуация должна быть расследована. "Мне бы не хотелось комментировать предмет расследования, пока идут следственные действия. Но могу сказать, что есть понятные факты - 4 года у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Его назначили совсем недавно. Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, - рассказал Чуйченко.

"Хотел бы отметить, что несмотря на довольно сложную ситуацию из-за пандемии, система работает и оперативно реагирует на вызовы иного рода", - подчеркнул он.

Глава Минюста отметил, что заявления о том, что на территорию колонии не пускают правозащитников, а ФСИН не предоставляет информацию, не соответствуют действительности. Он напомнил, что члены Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области провели осмотр ИК-15, несмотря на карантинные меры. "Председатель ОНК Олег Антипенко подтвердил, что люди по колонии передвигаются нормально, налажены быт и питание, - сообщил министр. - В ближайшее время по согласованию со следственными органами правозащитники планируют встретиться с осужденными, которые участвовали в беспорядках. Кроме того, ГУ ФСИН открыло горячую линию для родственников. Они могут позвонить в дежурную часть, чтобы записаться на прием и получить информацию о своих родных".