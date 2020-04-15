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ФСБ распространила видео задержания в Крыму украинских шпионов

В их доме силовики провели обыск

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. ФСБ России распространила видео задержания двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.

Как следует из видео, российскую военнослужащую и гражданина Украины задержали дома. У них провели обыск, в ходе которого силовики нашли банковские карты и контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Женщина подозревается в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, гражданин Украины - в шпионаже по заданию украинской спецслужбы.

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РоссияКрым
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