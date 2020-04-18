Опубликовано видео задержания и.о. замглавы Хакасии

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России опубликовал видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятки. Запись размещена в официальном YouTube-канале СК.

Согласно видео, Новиков был задержан в своем автомобиле оперативными сотрудниками ФСБ. Его вывели из автомобиля и надели наручники. На вопрос, понимает ли он причину задержания, Новиков ответил: "Нет".

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, Новиков был задержан с поличным. "17 апреля в Абакане Новиков при личной встрече с представителем подрядной организации получил взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей", - сказала она.

По данным следствия, чиновник потребовал не менее 12 млн рублей за покровительство деятельности фирмы при редакции контракта, заключенного на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании Новикову меры пресечения в виде заключения под стражу.