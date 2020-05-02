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Адвокат: сообщивший о причастности фигурантов дела "Сети" к убийствам проходит свидетелем

По словам Сергея Бадамшина, следователь сообщил, что по делу об обнаружении тел Артема Дорофеева и Екатерины Левченко у Алексея Полтавца "нет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Алексей Полтавец, рассказавший о причастности фигурантов дела "Сети" к убийствам Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, проходит по делу в качестве свидетеля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

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"Как сообщил следователь, по делу об обнаружении тел Дорофеева и Левченко у Полтавца нет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого. Значит, у него пока статус свидетеля", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий интересы журналистов интернет-издания Meduza, являющихся свидетелями по делу.

В марте СК объединил уголовные дела об убийстве Левченко и Дорофеева, они переданы в центральный аппарат СК.

21 февраля этого года интернет-издание Meduza сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, знакомых с участниками террористической организации "Сеть". В ноябре прошлого года близ деревни Лопухи было обнаружено тело мужчины, которое, по данным источника ТАСС, принадлежало Дорофееву. 4 марта 2020 года СК РФ сообщил об обнаружении в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района скелетированных останков человека, присыпанных землей, которые, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко. 27 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве девушки. Сейчас останки находятся в Рязани, где назначена их экспертиза.

Материал Meduza, в том числе, был основан на словах Алексея Полтавца, общавшегося с фигурантами дела "Сети" и уехавшего за границу.

О деле "Сети"

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Фигуранты были осуждены на сроки от 6 до 18 лет колонии, все они подали апелляционные жалобы на приговор.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, с ячейками в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге проходят судебные слушания по делу еще двух фигурантов "Сети" - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.

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