Генпрокуратура Узбекистана возбудила дело в связи с наводнением в Сырдарьинской области

ТАШКЕНТ, 3 мая./ТАСС/. Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в связи с прорывом плотины Сардобинского водохранилища и наводнением в Сырдарьинской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"По факту наводнения, вызванного прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище 1 мая, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры. Отмечается, что дело возбуждено по статьям УК республики "должностная халатность", "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ", предусматривающим лишение свободы сроком до пяти лет. При этом следственные действия в рамках этого уголовного дела возложены на службу государственной безопасности.

Как сообщала ранее пресс-служба МЧС республики, прорыв плотины утром 1 мая привел к затоплению поселка Кургантепа и нескольких окрестных населенных пунктов. Из зоны затопления было эвакуировано 70 тыс. местных жителей, с различными травмами госпитализированы 56 человек.

Сообщается, что в районе наводнения продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы, а все эвакуированные размещены в специально подготовленных учреждениях Сырдарьинской и соседней Джизакской областей и обеспечены необходимыми медикаментами, индивидуальными средствами защиты, им предоставляется горячее питание.

Пресс-служба МЧС уточнила, что с учетом нынешней эпидемиологической обстановки все работы проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Отмечается также, что работы по ликвидации последствий наводнения находятся под личным контролем президента Шавката Мирзиёева, который 1 и 2 мая провел на месте происшествия.