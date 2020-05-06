Мосгорсуд отклонил жалобу основателя Baring Vostok Калви на арест его имущества

"В суд ранее поступили материалы жалобы на решение Басманного суда об аресте имущества Калви. Мосгорсуд постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобы адвокатов Калви - без удовлетворения", - сказали агентству.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным арест имущества основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Басманный суд арестовал все имущество Калви, в том числе квартиру и банковские счета, находящиеся в России.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Под домашним арестом по делу содержатся Калви, еще один из фигурантов - партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор этого банка по инвестициям Александр Цакунов. Партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО.