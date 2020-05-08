В Подмосковье трехлетняя девочка выжила, выпав из окна восьмого этажа

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Трехлетняя девочка выжила после падения из окна восьмого этажа в Электростали. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"7 мая от одного из домов в Электростали бригадой скорой помощи в городскую больницу госпитализирована трехлетняя девочка с многочисленными травмами, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, малолетняя без присмотра матери залезла на подоконник и выпала из приоткрытого окна на улицу с высоты восьмого этажа", - сообщили в ГСУ.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, надзорное ведомство также проводит проверку. "В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено прокуратуре Электростали, будут установлены причины и условия произошедшего", - сообщили в прокуратуре.

В ГСУ также отметили участившиеся случаи травмирования и гибели детей в весенне-летний период. Ранее в Подольске погибла пятилетняя девочка после падения из окна пятого этажа.

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