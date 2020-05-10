В Подмосковье задержали водителя, сбившего насмерть ребенка и скрывшегося с места ДТП

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя, который сбил насмерть ребенка в поселении Немчиновка в Одинцове и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне ТАСС в подмосковной полиции сообщили, что ребенка госпитализировали после того, как около 20:30 водитель сбил его и скрылся с места аварии. "Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на ребенка в поселении Немчиновка и скрывшийся с места происшествия. В результате аварии погибла 13-летняя девочка", - сказала она.

По словам Волк, установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения").