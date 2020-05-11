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Пожар в хосписе в Красногорске

Воробьев поручил выяснить, какая помощь нужна пострадавшим при пожаре в Красногорске

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ему всю ночь докладывали о ситуации на месте происшествия

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принес соболезнования родным погибших при пожаре в хосписе в подмосковном Красногорске, а также поручил разобраться, какая помощь нужна пострадавшим. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

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"Этой ночью в Красногорске загорелся частный хоспис. К сожалению, без жертв не обошлось, погибли люди. Мои соболезнования родным и близким. О ситуации с места всю ночь мне докладывал зампред правительства - руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев. Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Пожар в хосписе в частном коттедже в поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на 11 мая. В результате возгорания 9 человек скончались на месте, еще 9 госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1. Шесть человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, трое пострадавших размещены в отделении терапии.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПожар в хосписе в Красногорске
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