Источник: горевший в Красногорске хоспис не проверяли на пожарную безопасность

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Проверки пожарной безопасности и санитарного состояния в горевшем хосписе в Красногорске не проводились, так как он не был зарегистрирован. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"Данный хоспис как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей не был зарегистрирован, поэтому проверки контрольно-надзорных органов не проводились. Соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам не проверялось", - пояснил источник.

"На данный момент установлено, что собственником никакие мер по соблюдению требований пожарной безопасности не принимались", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что коттедж, в котором располагался этот хоспис, не был оборудован никакими системами противопожарной защиты, хотя на таких объектах должно быть все: и пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, и системы оповещения, дымоудаления, управления эвакуацией, и системы автоматического пожаротушения. "Там не было из перечисленного ничего, как и запасного выхода", - сказал источник.

Кроме того, персонал не знал, как правильно действовать. "У лежачих стариков практически не было никаких шансов. Пожарные приехали быстро, но пациенту, чтобы задохнуться, достаточно несколько вдохов. Восемь человек из персонала не могли физически эвакуировать лежачих больных, которых было около 20", - рассказали в правоохранительных органах.

Сейчас с организатором хосписа проводятся следственные действия.