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Пожар в хосписе в Красногорске
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СК просит арестовать организатора хосписа в Красногорске, где при пожаре погибли люди

При пожаре погибли девять человек

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следствие ходатайствует во вторник об аресте организатора хосписа в Красногорске Дмитрия Новикова, подозреваемого по делу о гибели девяти человек в результате пожара в хосписе.

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"Следствие будeт ходатайствовать об аресте", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, фигурант арендовал загородный дом для использования в качестве частного хосписа для пожилых людей с оплатой в размере от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей с каждого постояльца за сутки. Он подозревается по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, организатор хосписа сам явился к следователям. По данным источника, хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому его проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам не проводились. Сейчас установлено, что собственником никаких мер по соблюдению требований пожарной безопасности не принималось, коттедж не был оборудован никакими системами противопожарной защиты, а персонал не знал, как правильно действовать в случае пожара.

В новость внесены изменения (10:19 мск) - добавлена информация по тексту. 

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РоссияПожар в хосписе в Красногорске
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